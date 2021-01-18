Фернандо Торрес завершил карьеру в 2019 году. Фото: Reuters.

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес начал тренерскую карьеру.

Экс-форвард "Ливерпуля" и "Челси" стал тренером "Атлетико Б", сообщает Marca.

Фернандо Торрес вернулся в Мадрид, начал работать в молодежной команде "матрасников". Легендарный нападающий работает в дубле, чтобы пройти обязательную практику для защиты диплома категории UEFA Pro.

"Атлетико Б" выступает в Сегунде B - 3-й по силе дивизионе Испании, где занимает предпоследнее место в своей подгруппе.

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Фернандо Торрес выступал за "Атлетико", "Челси", "Ливерпуль", "Милан" и японский "Саган Косу". В составе сборной Испании форвард выиграл Кубок мира-2010, Евро-2008 и Евро-2012.