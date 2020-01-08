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среда, 08 января 2020 15:03

Фернандиньо подпишет новый контракт из "Манчестер Сити"

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Фернандиньо подпишет новый контракт из &quot;Манчестер Сити&quot;
За "манчестер Сити" Фернандиньозабил 17 мячей

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо сообщил, что близок к подписанию нового контракта действующими чемпионами Англии. Он защищает цвета "Манчестер Сити" с 2013 года.

"Когда я возобновил свой контакт в конце 2018 года, мы поставили условие, что если я достигну определённых целей, мой контракт будет продлен автоматически. Переговоры уже начались, у нас был контакт в прошлом месяце. Я близок к достижению этих целей и продлению контракта, но подтвердить эту информацию можно будет только после подписания. Клуб уже выразил интерес к тому, чтобы я остался, я также проявил свой интерес.

В 34 года играть в английской Премьер-лиге — это повод для гордости. Многие игроки хотели бы испытывать те чувства, какие испытываю я.", — приводит слова Фернандиньо Daily Mail.

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Фернандиньо до перехода в "Манчестер Сити" был игроком донецкого "Шахтера" и выступал за клуб 8 лет – с 2005 по 2013 годы.

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