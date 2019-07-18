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четверг, 18 июля 2019 09:01

"Ференцварош" Реброва проходит серьезного соперника в квалификации Лиги чемпионов

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&quot;Ференцварош&quot; Реброва проходит серьезного соперника в квалификации Лиги чемпионов
Александр Зубков стал настоящим героем матчей квалификации ЛЧ против "Лудогорца

Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Лудогорца" провел венгерский "Ференцварош", возглавляемый Сергеем Ребровым.

В составе "Фради" играли 3 украинца — полузащитники Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Все они вышли в стартовом составе "Ференцвароша". Харатин и Зубков отыграли 90 мин., Игнатенко был заменен на 57-й минуте.

Игорь Харатин открыл счет в матче на 17-й мин. с ассиста Александра Зубкова. Через несколько минут Зубков записал на свой счет второй ассист — на Михала Шкварку на 21-й мин. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу "Ференцвароша".

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В первом поединке в Венгрии победила команда Реброва со счетом 2:1, а победный гол забил Зубков.

https://sportarena.com
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июля

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