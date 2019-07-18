"Ференцварош" Реброва проходит серьезного соперника в квалификации Лиги чемпионов

Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Лудогорца" провел венгерский "Ференцварош", возглавляемый Сергеем Ребровым.
В составе "Фради" играли 3 украинца — полузащитники Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Все они вышли в стартовом составе "Ференцвароша". Харатин и Зубков отыграли 90 мин., Игнатенко был заменен на 57-й минуте.
Игорь Харатин открыл счет в матче на 17-й мин. с ассиста Александра Зубкова. Через несколько минут Зубков записал на свой счет второй ассист — на Михала Шкварку на 21-й мин. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу "Ференцвароша".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец возглавил профсоюз футболистов Голландии
В первом поединке в Венгрии победила команда Реброва со счетом 2:1, а победный гол забил Зубков.
Комментарии