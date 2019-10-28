"Ференцварош" Реброва на выезде обыграл лидера чемпионата Венгрии

"Ференцварош" Реброва на выезде одолел своего главного конкурента в чемпионате Венгрии. Фото: из открытых источников

"Ференцварош" одержал важную победу в матче 10-го тура чемпионата Венгрии. Подопечные Сергей Реброва обыграли на выезде "МОЛ Фехервар" 2:1, пишет sport.ua.

В составе гостей дублем отметился Давид Шигер, хозяева только на 86-й минуте смогли ответить голом Георгия Миланова.

Среди украинцев с первых минут сыграли Даниил Игнатенко и Игорь Харатин (оба - "Ференцварош"), а также Иван Петряк ("МОЛ Фехервар").

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После 10 сыгранных туров "Ференцварош" идет на 3-м месте в турнирной таблице, имея в активе 22 очка, столько же у лидера "Фехервара", но команда Реброва имеет в запасе одну игру.