Феноменальный игрок начал тренерскую карьеру - карьера Стивена Джеррарда

С следующего сезона Стивен Джеррард станет главным тренером шотландского клуба Глазго "Рейнджерс". Стиви Джи впервые станет главным тренером профессиональной команды. Перед этим у него был опыт только с молодежной командой "Ливерпуля". Gazeta.ua предлагает вспомнить карьеру Джерарда-игрока.

Джеррард начинал играть в футбол в молодежной команде родного города, "Вистон Джуниорс", в возрасте 9 лет был замечен скаутами "Ливерпуля" и присоединился к детской команде "Красных" в 1989 года. В детстве Джеррард не показывал особо выдающегося уровня игры и редко попадал в состав команды, сыграв всего около 20 игр в возрасте от 14 до 16 лет

Автор: sport.bt.com Первые матчи в составе "Ливерпуля"

Дебютировал Стив в первой команде 29 ноября 1998, заменив во втором тайме Вегарда Хеггема в игре с "Блэкберн Роверс".

В сезоне 1999/2000 Жерар Улье стал ставить Джеррарда в пару к Реднаппа в центре полузащиты. В том же сезоне Джеррард забил свой первый гол за первую команду в матче с "Шеффилд Уэнсдей" 5 декабря 1999 года, завершился победой "Ливерпуля" со счетом 4:1.

Автор: biographera.net Юный Стиви Джи

В сезоне 2000/01 Джеррард завоевал свои первые футбольные трофеи. Ему удалось залечить свои травмы, сыграть 50 игр и забить в них 10 голов, которые помогли "Ливерпулю" победить в Кубке Лиги и Кубке Англии. В финале Кубка УЕФА против "Алавеса" Джеррард забил свой первый важный гол, и в итоге "Ливерпуль" победил 5: 4. По итогам сезона Джеррард был признан лучшим молодым футболистом Англии.



"Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов и встретился в Стамбуле с "Миланом". После перерыва "красные" проигрывали со счетом 0: 3. Но во втором тайме Джеррард забил гол головой и положил начало камбэк своей команды. Через несколько минут почин капитана продолжил Шмицер, забивший второй гол. А позже против Джеррарда были нарушены правила в штрафной "Милана", и Хаби Алонсо с пенальти сравнял счет - 3:3.

"Ливерпуль" победил в серии послематчевых пенальти, а Джеррард стал вторым по молодости капитаном, поднявшим над головой клубный Кубок Европы (самым молодым был Дидье Дешам)

Автор: GetBg.net Джерард выыиграл ЛЧ

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В ноябре 2016 Стиви Джи объявил о завершении карьеры. 20 января 2017 официальный сайт "Ливерпуля" сообщил, что Джеррард стал тренером клубной академии.

А совсем недавно стало известно, что со следующего сезона Стивен Джэррад начнет свою тренрську карьеру. Первым клубом Стива станет шотландский Глазго "Рейнджерс".

"Ливерпуль" - команда, которую к успеху привели ребята-кладовщики. История выдающейся команды.