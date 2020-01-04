"Фехервар" хочет обменять Петряка на забивного форварда

Иван Петряк начинал заниматься футболом в Смеле Черкасской области

Украинский полузащитник Иван Петряк вскоре может покинуть венгерский "Фехервар". В этот клуб он перебрася летом после скандального перехода из состояния чемпиона Венгрии - "Ференцвароша".

Местная пресса утверждает, что руководство клуба недовольно игрой 25-летнего украинца, который забил всего 1 гол в сезоне. Сообщают Футбольные трансферы.

Именно поэтому Петряка хотят обменять на игрока клуба "Академия Пушкаша" Адама Дюрчо, который уже отличился уже 7 мячами.

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В Украине Петряк играл за "Зарю" и "Шахтер". В 2018 перешел из "Шахтера" в "Ференцварош". В первом же сезоне в 28 матчах забил 6 мячей.