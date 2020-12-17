Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Роджер Федерер пропустил весь сезон 2020 из-за травмы. Фото: Reuters

Швейцарский теннисист 39-летний Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Федерер с июня 2019 года по май 2020-го обогатил свой бюджет кругленькой суммой - $106,3 млн, сообщает Forbes.

На 2-й строчке оказался игрок "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец заработал $105 млн. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул извечный соперник португальца Лионель Месси - $104 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Федерера признали лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет

Роджер Федерер - 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и медалист, шестикратный победитель Итогового турнира.