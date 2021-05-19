Федерер прервал 11-летнюю серию без поражений на родине

Роджер Федерер не проигрывал 11 лет. Фото: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил в матче второго круга на домашнем турнире ATP-250 в Женеве.

В своей встрече 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" уступил испанскому теннисисту Пабло Андухару в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Федерер совершил 3 подачи навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и использовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Андухара 6 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге 75-я ракетка мира Андухар сыграет с победителем встречи между Домиником-Стефаном Стрикером (Швейцария) и Мартоном Фучовичем (Венгрия).

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Федерер до этой встречи имел серию в 11 побед подряд в Женеве и серию из 32 выигранных матчей в Швейцарии с 2014 года, сообщает "твиттер" ATP Media Info. Также этот поединок стал для швейцарца первым на грунте за 712 дней.