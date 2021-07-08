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четверг, 08 июля 2021 07:21

Федерер покинул Уимблдон

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Федерер покинул Уимблдон
Роджер Федерер не играл в прошлом сезоне из-за травмы. Фото: Reuters

Легендарный швейцарский теннисист 39-летний Роджер Федерер не сможет выиграть Вимбдон-2021.

В четвертьфинале турнира Федерер проиграл поляку Хуберту Ґуркачу -3:6, 6:7, 0: 6.

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Швейцарец слабо провел первый сет. Во второй партии проиграл на тайбрейке, а в третьем сете не оказывал никакого сопротивления.

Матч длился час и 51 минуту. За это время Роджер подал пять эйсов и реализовал один из четырех брейкпоинтов.

Федерер и Гуркач проводили второй матч между собой: в марте 2019 швейцарец обыграл поляка на кортах Индиана Уэллс.

В полуфинале Хуберт Гуркач сыграет с победителем четвертьфинального матча Матео Берреттини - Феликс Оже-Альяссима.

Первой полуфинальной парой стали Денис Шаповалов и Новак Джокович.

В течение карьеры Федерер восемь раз становился чемпионом Уимблдона. Его последний триумф на лондонских кортах датированный 2017 годом.

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