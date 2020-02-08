Фаворов открыл счет голам в чемпионате Венгрии

В осенней части чемпионата Украины Артем Фаворов сыграл 16 матчей и забил 1 мяч

Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил в матче 20-го тура чемпионата Венгрии против "Пакша".

Это дебютный гол хавбека в официальных матчах за венгерский клуб. Ранее он забил в первом матче за "Академию Пушкаша" в спарринге с "Люцерном". Сообщает "Трибуна".

Фаворов вышел в стартовом составе, на 45-й минуте его заменили при счете 1:0.

Теперь на счету Фаворова 1 гол в 4 матчах венгерского чемпионата.

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В прошлом году Артем Фаворов защищал цвета "Десны" из Чернигова.