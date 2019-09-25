"Фаворит в борьбе за второе место – "Александрия" – Грачев

Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев оценил положение сил в УПЛ.
Об этом пишет "Трибуна".
"Я думаю за второе место будет очень сильная борьба между "Александрией" и другими командами. Это мой прогноз.
Может быть я ошибаюсь, но думаю за второе, лигачемпионовское место будут бороться "Заря" и "Динамо" с "Александрией". Не наоборот, с "Динамо" будут бороться другие команды, а именно с "Александрией".
Потому что на сегодняшний день эта команда показывает второй, после "Шахтера", уровень игры в чемпионате. С "Колосом" им не повезло, плюс усталость после Лиги Европы. Но повторюсь, по уровню игры это вторая команда чемпионата", – сказал Грачев.
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Сейчас "Александрия" с 13 баллами находится на третьем месте чемпионата Украины.
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