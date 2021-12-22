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среда, 22 декабря 2021 15:21

Фаны "Динамо" не могут забыть 12 лет неудач, когда я был во главе "Шахтера" – Луческу

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Фаны &quot;Динамо&quot; не могут забыть 12 лет неудач, когда я был во главе &quot;Шахтера&quot; – Луческу
Луческу уважает фанатов киевлян. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал отношение к нему со стороны ультрас киевского клуба.

Луческу признался, что уважает даже тех болельщиков, которые его не любят и считает, что эта не любовь вызвана тем, что многие годы не давал киевскому клубу возможности выиграть трофеи.

"Для них это дело чести. Я даже не обращаю на них внимания. Сначала аплодировал им и улыбался, но больше не обращаю внимания. Они не могут забыть 12 лет неудач из-за моего присутствия в "Шахтере".

Но все неважно, ведь это не такая большая часть болельщиков "Динамо". Однако я уважаю всех. Пока во всем есть уважение, я не против, чтобы мне бросали вызов".

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В нынешнем сезоне "Динамо" провалило еврокубки, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов. Первую часть чемпионата подопечные Луческу завершили на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на два очка.

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