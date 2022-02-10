Фантастика. Игрок бразильского клуба забил гол слета со своей половины поля

Салгейру" одержал разгромную победу. Фото: Facebook.com/salgueiroacpe

Защитник бразильского клуба "Салгейру" 21-летний Лукао забил фантастический гол.

В игре чемпионата штата Пернамбуку между собой играли "Атлетико Салгейро" и "Сети де Сетембро".

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Лукао просто хотел выбить мяч как можно дальше от своих ворот, но стал автором красивого забитого мяча. До ворот было не менее 70 м. Голкипер явно не ожидал такого, потому откровенно проспал.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Атлетико Салгейро", занимающего пятое место в турнирной таблице. "Сети де Сетембро" идет последним, проиграв все три матча с общей разницей 0:14.