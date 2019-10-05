Фантастический спурт позволил украинским девушкам выйти в финал чемпионата мира

Анна Рыжикова (справа) и Ольга Ляхова (слева) участвовали в счастливом забеге

Украинские девушки вышли в финал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира в Дохе (Катар).

Об этом пишет "Главком".

Квалификационный забег для нашей команды начался не лучшим образом. Запорожанка Екатерина Климюк, которая стартовала по неудобной первой дорожке, передала эстафетную палочку Ольге Ляховой последней, да еще и с довольно ощутимым отставанием. Ольга начала ощутимо отыгрываться в тот момент, когда соперницы перестали бежать каждая по своей дорожке. Свой этап полтавчанка завершила последней, но с незначительным отставанием от соперниц.

А после того был спурт киевлянки Татьяны Мельник, которая вывела нашу команду на пятое место. И наконец - фантастический финишный круг днепрянки Анны Рыжиковой, которая сначала вышла на четвертое место, но поскольку прямое попадание в финал гарантировало лишь попадание в тройку, продолжала отчаянную борьбу до последнего метра. И таки опередила бельгийку Камилле Лаюс финишным кивком!

3.26,57 - лучший для нашей команды результат в текущем сезоне и попадания в финал. Интересно, что бельгийки, которые проиграли нашей команде только одну сотую секунды, тоже квалифицировались в медальный забег по времени.

А выиграли квалификацию американки Джессика Бирд, Эллисон Феликс, Кендалл Эллис и Кортни Около, которые бежали в нашем забеге. Их результат - 3.22,96. Атлетики Ямайки в другом полуфинале победили с немного более скромным временем - 3.23,64.

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Финал женской эстафеты запланирован на завтра, 6 октября, на 21:15 по киевскому времени.