Фантастический спурт позволил украинским девушкам выйти в финал чемпионата мира

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
Просмотров: 1053
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 387
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1260
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 3717
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1404
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 13798
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5787
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 540
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3168
Фото
Все фото
14
9
16
6
10
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Видео
Все видео
Надежда, что Головкин состарился: Деревянченко второй раз сразится за титул
Надежда, что Головкин состарился: Деревянченко второй раз сразится за титул
Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита
Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита
Львовянин посвятил прощальную победу в ринге нашей будущей победе на Востоке Украины
Львовянин посвятил прощальную победу в ринге нашей будущей победе на Востоке Украины
"Александрия" одержала историческую ничью в Лиге Европы
"Александрия" одержала историческую ничью в Лиге Европы
Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"
Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5787
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1044
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 756
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
05 октября 2019
Просмотров: 252
За мир
– Нам у школі сказали принести камінь. Розміром із кулак, – каже донька днями. – І щоб одна сторона була пласка. Наступного ...
суббота, 05 октября 2019 21:54

Фантастический спурт позволил украинским девушкам выйти в финал чемпионата мира

  Комментировать
Фантастический спурт позволил украинским девушкам выйти в финал чемпионата мира
Анна Рыжикова (справа) и Ольга Ляхова (слева) участвовали в счастливом забеге

Украинские девушки вышли в финал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира в Дохе (Катар).

Об этом пишет "Главком".

Квалификационный забег для нашей команды начался не лучшим образом. Запорожанка Екатерина Климюк, которая стартовала по неудобной первой дорожке, передала эстафетную палочку Ольге Ляховой последней, да еще и с довольно ощутимым отставанием. Ольга начала ощутимо отыгрываться в тот момент, когда соперницы перестали бежать каждая по своей дорожке. Свой этап полтавчанка завершила последней, но с незначительным отставанием от соперниц.

А после того был спурт киевлянки Татьяны Мельник, которая вывела нашу команду на пятое место. И наконец - фантастический финишный круг днепрянки Анны Рыжиковой, которая сначала вышла на четвертое место, но поскольку прямое попадание в финал гарантировало лишь попадание в тройку, продолжала отчаянную борьбу до последнего метра. И таки опередила бельгийку Камилле Лаюс финишным кивком!

3.26,57 - лучший для нашей команды результат в текущем сезоне и попадания в финал. Интересно, что бельгийки, которые проиграли нашей команде только одну сотую секунды, тоже квалифицировались в медальный забег по времени.

А выиграли квалификацию американки Джессика Бирд, Эллисон Феликс, Кендалл Эллис и Кортни Около, которые бежали в нашем забеге. Их результат - 3.22,96. Атлетики Ямайки в другом полуфинале победили с немного более скромным временем - 3.23,64.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер сборной Украины снялся с чемпионата мира по легкой атлетике

Финал женской эстафеты запланирован на завтра, 6 октября, на 21:15 по киевскому времени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фантастический спурт позволил украинским девушкам выйти в финал чемпионата мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 57467
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 54513
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 4 Просмотров: 31816
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 25867
Секс для согрева: показали позы для осенних занятий
Секс для согрева: показали позы для осенних занятий
5
 1 Просмотров: 16677
Спорт
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
14
 Просмотров: 4185
Надежда, что Головкин состарился: Деревянченко второй раз сразится за титул
Надежда, что Головкин состарился: Деревянченко второй раз сразится за титул
 Просмотров: 495
Никита Бурда выбыл на полгода
Никита Бурда выбыл на полгода Просмотров: 387
Бывший тренер Коноплянки возглавит "Спартак"
Бывший тренер Коноплянки возглавит "Спартак" Просмотров: 486
"Динамо" назвало цену на "Шахтер"
"Динамо" назвало цену на "Шахтер" Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
5
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
4
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
Голосов: 811
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua