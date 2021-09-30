Фантастический Роналду и поражение действующего победителя: результаты матча второго тура Лиги чемпионов

Криштиану Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года. Фото: REUTERS

29 сентября состоялись матчи второго тура Лиги чемпионов.

Действующий победитель турнира "Челси" потерпел первое поражение в турнире, а Криштиану Роналду принес "МЮ" важную победу.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

Чемпион России "Зенит" одержал разгромную победу над обидчиком киевского "Динамо" шведским "Мальме" -4:0.

В другом матче группы Н действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" в гостях проиграл "Ювентусу" - 0:1. В начале второго тайма единственный гол в матче забил Федерико Кьеза.

Команда Руслана Малиновского одолела чемпиона Швейцарии "Янг Бойз" 1:0. Гол в середине второго тайма забил Маттео Пессиона. Украинский футболист провел на поле 74 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команды разного класса: почему "Бавария" разгромила "Динамо"

В другом матче группы F "Манчестер Юнайтед" взял реванш у "Вильярреала" за поражение в финале Лиги Европы. Манкунианцы победили благодаря голу Роналду в добавленное к матчу время - 2:1.

В группе G "Вольфсбург" дома расписал ничью с "Севильей" 1:1, а "Зальцбург" оказался сильнее "Лилль" -2:1.

Киевское "Динамо" в гостях было разгромлена "Баварией" - 0:5. А донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" -0:0.

Матчи следующего тура состоятся 20 и 21 октября.