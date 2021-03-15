Фантастический гол не спас Моуриньо от поражения

Жозе Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с 2019 года. Фото: REUTERS

В 28-м туре чемпионата Англии "Арсенал" победил "Тоттенхэм" - 2:1.

Счет в Северном дерби Лондона открыли гости в середине 1-го тайма. Эрика Ламела забил рабоною. Хозяева отыгрались еще до перерыва усилиями Мартина Едегора.

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В середине 2-й половины встречи "канониры" вышли вперед: Александр Ляказетт реализовал пенальти. В конце матча "шпоры" остались в меньшинстве: 2-ю желтую карточку получил Ламела. Шансов спастись от поражения у команды Жозе Моуриньо не было.

"Арсенал" набрал 41 очко и идет на 1-м месте в АПЛ. "Тоттенхэм" с 45 очками занимает 7-ю позицию. 21 марта команда Жозе Моуриньо будет принимать "Астон Виллу", а "Арсенал" сыграет против "Вест" Гемма "в гостях. После 28 туров лидером турнирной таблицы является "Манчестер Сити". "Горожане" опережают "МЮ" на 14 очков.