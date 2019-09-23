Фанаты украинского клуба заставили игроков снять футболки после очередной неудачи

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4905
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7920
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2043
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 441
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2952
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3420
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1449
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1287
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3294
Фото
Все фото
16
6
10
5
4
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Видео
Все видео
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
"Реал" одержал тяжелую победу в чемпионате Испании
"Реал" одержал тяжелую победу в чемпионате Испании
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед"
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед"
"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 153
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5265
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5265
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31356
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 567
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 11:02

Фанаты украинского клуба заставили игроков снять футболки после очередной неудачи

  Комментировать
Фанаты украинского клуба заставили игроков снять футболки после очередной неудачи
"Нива" из Винницы замыкает турнирную таблицу во Второй лиге

Винницкая "Нива" в матче 11-го тура группы А второй лиги сыграла вничью с "Буковиной" 2: 2.

Такой результат не понравился фанатом команды, всиловилы претензии футболистам команды.

После поединка ультрас "Нивы" заставили футболистов снять футболки. Некоторые игроки сопротивлялись, из-за чего начались беспорядки. Футболистам даже пришлось обращаться за помощью в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ультрас "Шахтера" сделали громкое заявление против руководства донецкого клуба

"Нива" после 9 сыгранных туров замыкает турнирную таблицу группы А. Отставание от "Чайки", которая идет на предпоследнем месте, составляет 1 очко. В следующем туре 25 сентября винницкая "Нива" дома сыграет против "Ужгорода".

https://24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фанаты украинского клуба заставили игроков снять футболки после очередной неудачи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

В поселке расстреляли 1,6 тыс. детей

Военные устроили погром в городе

Открыли новую планету

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 36801
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 36207
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 30330
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 5 Просмотров: 25398
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 23446
Спорт
Подруга 18-летнего форварда "Шахтера" поразила сеть откровенными фото
Подруга 18-летнего форварда "Шахтера" поразила сеть откровенными фото
9
 Просмотров: 135
Ультрас "Шахтера" сделали громкое заявление против руководства донецкого клуба
Ультрас "Шахтера" сделали громкое заявление против руководства донецкого клуба Просмотров: 477
"С каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше" - Ярмоленко прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"
"С каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше" - Ярмоленко прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" Просмотров: 180
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
 Просмотров: 117
"Реал" одержал тяжелую победу в чемпионате Испании
"Реал" одержал тяжелую победу в чемпионате Испании
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помощник президента
5
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 4
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua