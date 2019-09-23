Фанаты украинского клуба заставили игроков снять футболки после очередной неудачи

"Нива" из Винницы замыкает турнирную таблицу во Второй лиге

Винницкая "Нива" в матче 11-го тура группы А второй лиги сыграла вничью с "Буковиной" 2: 2.

Такой результат не понравился фанатом команды, всиловилы претензии футболистам команды.

После поединка ультрас "Нивы" заставили футболистов снять футболки. Некоторые игроки сопротивлялись, из-за чего начались беспорядки. Футболистам даже пришлось обращаться за помощью в полицию.

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"Нива" после 9 сыгранных туров замыкает турнирную таблицу группы А. Отставание от "Чайки", которая идет на предпоследнем месте, составляет 1 очко. В следующем туре 25 сентября винницкая "Нива" дома сыграет против "Ужгорода".