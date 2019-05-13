Фанаты "МЮ" уничтожили суперзвезду команды после полного фиаско в последнем туре АПЛ

Фанаты "МЮ" не хотят видеть Погба в составе любимой команды.

Болельщики "Манчестер Юнайтед" посоветовали тренеру Сульшеру избавиться полузащитника Поля Погба.

Полузащитник получил порцию громких образ после позорного матча против "Кардиффа". Один из болельщиков оскорблял француза после провала в последнем туре АПЛ. Фанат "МЮ" посоветовал Погба убираться из клуба.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" завершил сезон на шестой позиции, которая не дает право выступать в Лиге чемпионов в следующем году.

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В этом сезоне Погба провел 35 матчей в АПЛ выступая за "МЮ", в которых забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.