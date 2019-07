Фанаты "Ливерпуля" заказали самолет, чтобы унизить "Манчестер Юнайтед"

Болельщики "Ливерпуля" не упустили возможности посмеяться над злейшими соперниками.

Фанаты "Ливерпуля" посмеялись над футболистами "Манчестер Юнайтед", которые находятся в турне по Австралии.

Во время тренировки "дьяволов" над их базой пролетел заказанный болельщиками мерсисайдского клуба самолет.

На самолете был прицеплен баннер з надписью: "Ливерпуль" - 6-кратный чемпион Европы".

Liverpool fans have chosen an unsubtle way to gatecrash mufc's training session here in Perth today pic.twitter.com/Bz8jplHULl