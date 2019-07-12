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пятница, 12 июля 2019 20:11

Фанаты "Ливерпуля" заказали самолет, чтобы унизить "Манчестер Юнайтед"

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Фанаты &quot;Ливерпуля&quot; заказали самолет, чтобы унизить &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Фанаты "Ливерпуля" нашли возможность унизить "МЮ" даже в Австралии

Болельщики "Ливерпуля" не упустили возможности посмеяться над злейшими соперниками.

Фанаты "Ливерпуля" посмеялись над футболистами "Манчестер Юнайтед", которые находятся в турне по Австралии.

Во время тренировки "дьяволов" над их базой пролетел заказанный болельщиками мерсисайдского клуба самолет.

На самолете был прицеплен баннер з надписью: "Ливерпуль" - 6-кратный чемпион Европы".

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"Ливерпуль" 2019 года выиграл Лигу чемпионов, победив в финале другой английский клуб "Тоттенхэм", а "МЮ" уступил "Барселоне" в 1/4 финала.

https://sport.ua
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