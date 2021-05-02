Фанаты "Интера" устроили антиковидный шабаш

На площади собрались тысячи людей. Фото: Reuters

Миланский "Интер" официально стал чемпионом Италии: "Аталанта" потеряла очки с "Сассуоло" и теперь не догонит миланцев. Команда Конте прервала гегемонию "Ювентуса"; для самого клуба это первое чемпионство с сезона-2009/10 и первый с 2011-го трофей: тогда брали Кубок Италии.

На радостях фанаты вывалились на площадь Дуомо у Миланского собора. Праздновать не мешает даже коронавирус. Сообщает "Трибуна".

Милан и вся Ломбардия в желтой зоне ограничений: с 26 апреля открыты летние террасы ресторанов и баров, работают музеи и галереи, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Но массовые мероприятия все равно под запретом. Массовые мероприятия без масок – тем более. Но фанатов не утихомирить.

На стадионы им пока нельзя – по информации Sky Italia, власти планировали пустить болельщиков 1 мая, но все перенеслось. Первым матчем со зрителями станет финал Кубка Италии: президент Серии А Паоло Даль Пино объявил, что на игру 19 мая пустят 1 тысячу фанов.

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"Интера" там не будет: команда Конте вылетела в полуфинале от "Ювентуса". Соперником туринцев будет "Аталанта" украинцев Малиновского и Коваленко.