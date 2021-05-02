Фанаты довели голкипера "Милана" до слез

За несколько часов до вчерашнего матча с "Беневенто" (2:0) ультрас "Милана" собрались около клубной базы.
Они хотели встречи с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Игрок вышел к фанатам, и между ними состоялась беседа, в которой были резкие слова.
Ультрас, в частности, потребовали, чтобы Доннарумма не играл с "Ювентусом" 9 мая, если он не продлит контракт к следующей субботе.
Вратарь сказал фанатам, что еще ничего не подписал и сам будет решать вопрос о своем будущем.
Как пишет Corriere della Sera, Доннарумма покинул встречу в слезах.
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Ранее сообщалось, что агент Мино Райола запросил у "Милана" для Доннаруммы зарплату 10 млн евро и контракт на 1-2 года. "Милан" после вчерашней победы над "Беневенто" поднялся на второе место в чемпионате Италии. В команды 69 очков.
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