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воскресенье, 02 мая 2021 14:01

Фанаты довели голкипера "Милана" до слез

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Фанаты довели голкипера &quot;Милана&quot; до слез
22летний Доннарумма считается одним из самых перспективных голкиперов мира. Фото: Reuters

За несколько часов до вчерашнего матча с "Беневенто" (2:0) ультрас "Милана" собрались около клубной базы.

Они хотели встречи с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Игрок вышел к фанатам, и между ними состоялась беседа, в которой были резкие слова.

Ультрас, в частности, потребовали, чтобы Доннарумма не играл с "Ювентусом" 9 мая, если он не продлит контракт к следующей субботе.

Вратарь сказал фанатам, что еще ничего не подписал и сам будет решать вопрос о своем будущем.

Как пишет Corriere della Sera, Доннарумма покинул встречу в слезах.

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Ранее сообщалось, что агент Мино Райола запросил у "Милана" для Доннаруммы зарплату 10 млн евро и контракт на 1-2 года. "Милан" после вчерашней победы над "Беневенто" поднялся на второе место в чемпионате Италии. В команды 69 очков.

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