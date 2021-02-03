Фанаты "Динамо" посмеялись из Суркисов

Григорий Суркис является депутатом от ОПЗЖ. Фото Wikipedia

Ультрас киевского "Динамо" иронично отреагировали на введение санкций против нардепа Тараса Козака, на которого записаны телеканалы "112 Украина", Zik и Newsone.

"Выражаем искренние соболезнования семье Суркисов, которая теперь не сможет на матчах "Динамо" рекламировать ватные антиукраинские каналы", - отмечается в заявлении фанатов "Динамо". Об этом сообщает "Главком".

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля о применении санкций против нардепа Тараса Козака, на которого записаны телеканалы "112 Украина", Zik и Newsone.