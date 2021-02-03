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среда, 03 февраля 2021 11:49

Фанаты "Динамо" посмеялись из Суркисов

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Фанаты &quot;Динамо&quot; посмеялись из Суркисов
Григорий Суркис является депутатом от ОПЗЖ. Фото Wikipedia

Ультрас киевского "Динамо" иронично отреагировали на введение санкций против нардепа Тараса Козака, на которого записаны телеканалы "112 Украина", Zik и Newsone.

"Выражаем искренние соболезнования семье Суркисов, которая теперь не сможет на матчах "Динамо" рекламировать ватные антиукраинские каналы", - отмечается в заявлении фанатов "Динамо". Об этом сообщает "Главком".

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля о применении санкций против нардепа Тараса Козака, на которого записаны телеканалы "112 Украина", Zik и Newsone.

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Дата
03
февраля

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