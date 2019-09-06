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пятница, 06 сентября 2019 10:27

Фанат поиздевался над футболистом, сестра которого умерла от рака

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Фанат поиздевался над футболистом, сестра которого умерла от рака
Капитан "Селтика" едва выдержал оскорбление от фаната соперника

Противостояние "Рейнджерс" и "Селтика" всегда считалось важным, но в этом случае были нарушены все нормы морали.

15-летний болельщик хозяев был настолько разочарован поражением, что позволил себе аморальное поведение. Он дождался у автобуса капитана "кельтов" Скотта Брауна и воскликнул в его адрес: "Как поживает твоя сестра?".

Дело в том, что в 2008-м сестра Скотта умерла от рака. Капитан остановился и, судя по выражению его лица, только несовершеннолетний возраст спас парня от срочной поездки в больницу.

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"Селтик" победил в дерби Шотландии "Рейнджерс" в гостях со счетом 0: 2. Украинский форвард "кельтов" Марьян Швед даже не был в заявке своей команды.

https://football24.ua
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