Фанат поиздевался над футболистом, сестра которого умерла от рака

Противостояние "Рейнджерс" и "Селтика" всегда считалось важным, но в этом случае были нарушены все нормы морали.

15-летний болельщик хозяев был настолько разочарован поражением, что позволил себе аморальное поведение. Он дождался у автобуса капитана "кельтов" Скотта Брауна и воскликнул в его адрес: "Как поживает твоя сестра?".

Дело в том, что в 2008-м сестра Скотта умерла от рака. Капитан остановился и, судя по выражению его лица, только несовершеннолетний возраст спас парня от срочной поездки в больницу.

Wow. This is unbelievable.



Scott Brown's sister died of cancer in 2008 and a Rangers supporter waited until after the game against Celtic on Sunday and said this... pic.twitter.com/pXyxl8oWqq