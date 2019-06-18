Фанат поцеловал бутсу футболисту во время матча

Вчера состоялась товарищеская игра между командами Гранита Джаки и Милота Рашицы, которая была приурочена к 20-летию "независимости" Косово.
На 67-й минуте встречи состоялся курьезный эпизод — выбежавший на поле болельщик упал в ноги Граниту Джаке и принялся целовать его бутсы.
Полузащитник Гранит Джака на международном уровне выступает за сборную Швейцарии, на территории которой он родился, но родители игрока являются косовскими албанцами. Сам Джака неоднократно заявлял о своей любви к Косово, а свой гол в ворота сборной Сербии на ЧМ-2018 он отпраздновал провокационным жестом двойного орла.
С 2016 года Гранит Джака защищает цвета лондонского Арсенала. В прошлом сезоне он провел 40 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 4 забитых мячей. Хавбек помог Арсеналу дойти до финала Лиги Европы, а также занять 5-е место в розыгрыше АПЛ.
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