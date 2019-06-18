Фанат поцеловал бутсу футболисту во время матча

Вчера состоялась товарищеская игра между командами Гранита Джаки и Милота Рашицы, которая была приурочена к 20-летию "независимости" Косово.

На 67-й минуте встречи состоялся курьезный эпизод — выбежавший на поле болельщик упал в ноги Граниту Джаке и принялся целовать его бутсы.

Автор: The Sun Болельщик целует бутсы Граниту Джаке



Полузащитник Гранит Джака на международном уровне выступает за сборную Швейцарии, на территории которой он родился, но родители игрока являются косовскими албанцами. Сам Джака неоднократно заявлял о своей любви к Косово, а свой гол в ворота сборной Сербии на ЧМ-2018 он отпраздновал провокационным жестом двойного орла.

С 2016 года Гранит Джака защищает цвета лондонского Арсенала. В прошлом сезоне он провел 40 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 4 забитых мячей. Хавбек помог Арсеналу дойти до финала Лиги Европы, а также занять 5-е место в розыгрыше АПЛ.