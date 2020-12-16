Евросоюз согласовал продление санкций против России

Антироссийские санкции продолжат до 31 июля 2021 года.

Послы стран Европейского Союза одобрили их продолжение, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк у Twitter.

Экономические антироссийские санкции ограничивают доступ государства-агрессора в некоторые банки и компании ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских военнослужащих не будут судить в Гааге

ЕС запретит помощь российским финансовым институтам.

Антироссийские санкции были введены странами Запада из-за оккупации Крыма и Донбасса. Они нацелены на сдерживание российской агрессии на востоке Украины. Были введения 2014-м году после оккупации Украинской полуострова Крым, начала войны в Донбассе и сбивания малазийского гражданского самолета в небе над Снежной.

Несмотря на критику санкции медленно ослабляют экономику РФ.

Их снимут после того, как РФ оставит оккупированные ею территории и примет на себя ответственность за сбивание самолета МН17.