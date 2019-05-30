Европейский топ-клуб уволил главного тренера

Болельщики "Интера" были неудовлетворены результатами команды во время работы Спаллетти.

Лучано Спаллетти больше не является главным тренером миланского "Интера".

Итальянский клуб в своем официальном Twitter объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Лучано Спаллетти. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу.

Заметим, что отставки Спаллетти требовали фанаты "Интера". Причиной послужило поражение миланцев в предпоследнем туре от "Наполи" со счетом 1: 4.

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Напомним, Спаллетти возглавляет Интер с июня 2017 года. В текущем сезоне "нерадзурри" заняли 4 место в итоговой таблице чемпионата Италии и пробились в групповой этап Лиги чемпионов.