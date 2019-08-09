Европейский клуб завершил трансфер Коноплянки

Коноплянка наконец определился со своим будущим

"Бешикташ" завершил переход вингера "Шальке" Евгения Коноплянки.

Игрок сборной Украины Коноплянка в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ". Как сообщает haber365, "орлы" завершили трансфер футболиста.

По информации источника, турки объявят о переходе на следующей неделе. С украинцем подпишут 3-летний контракт с зарплатой 2 млн евро в год.

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В прошлом сезоне Коноплянка играл за немецкий "Шальке", где не было стабильного места в составе.