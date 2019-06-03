Европейский клуб начал переговоры с Коноплянкой

Коноплянка становится все ближе к переезду в турецкий чемпионат.

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в подписании игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянки.

"Бешикташ" продолжает следить за Евгения Коноплянки и уже начал переговоры, сообщает "Fanatik".

По данным издания, боссы "Бешикташа" уже провели первые переговоры с "Шальке". Коноплянка вместе с Амином Харитом, Бреле Эмболо и Омаром Маскарелем попали в список футболистов, которые могут первыми уйти из "Шальке".

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В сезоне 2018/19 Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в котором отличился 1 голом и двумя ассист.