Европейский клуб хочет избавиться скандального экс-игрока "Динамо"

За сезон в Греции Евгений Хачериди полностью разочаровал руководителей ПАОКа.

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди может получить статус свободного агента этим летом.

Евгений Хачериди присоединился к ПАОКа прошлым летом, однако греческая команда разочаровалась в уровне игры украинского защитника, передает "Gazzetta.gr".

В течение сезона украинец из основного состава переместился на скамейку запасных и даже не получил золотую медаль за победу в чемпионате Греции. Отмечается, что Хачериди сыграл лишь 21% от всех матчей.

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Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.