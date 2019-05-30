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четверг, 30 мая 2019 12:00

Европейский клуб хочет избавиться скандального экс-игрока "Динамо"

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Европейский клуб хочет избавиться скандального экс-игрока &quot;Динамо&quot;
За сезон в Греции Евгений Хачериди полностью разочаровал руководителей ПАОКа.

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди может получить статус свободного агента этим летом.

Евгений Хачериди присоединился к ПАОКа прошлым летом, однако греческая команда разочаровалась в уровне игры украинского защитника, передает "Gazzetta.gr".

В течение сезона украинец из основного состава переместился на скамейку запасных и даже не получил золотую медаль за победу в чемпионате Греции. Отмечается, что Хачериди сыграл лишь 21% от всех матчей.

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Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

https://football24.ua
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