Европейский клуб хочет избавиться бывшего игрока "Динамо"

Евгений Макаренко не имеет игровой практики в "Андерлехте". Фото: ФК "Динамо"

Бельгийский "Андерлахт" намерен прекратить сотрудничество с украинским футболистом Евгением Макаренко.

Клуб из Брюсселя составил список игроков, с которыми готов расстаться в ближайшем будущем. В него попал экс-игрок сборной Украины Евгений Макаренко. Таким образом Андерлехт хочет разгрузить свою зарплатную ведомость и заработать деньги, сообщает "Футбол 24"

В текущем сезоне Макаренко не сыграл ни одного матча за "Андерлехт" и лишь дважды попадал в заявку на игру.

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Украинец перешел в свой нынешний клуб летом 2018 году с "Кортрейка" за 1.2 миллиона евро. Он является воспитанником киевского "Динамо", где во времена работы Сергея Реброва был основным футболистом.