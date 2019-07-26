Европейский гранд хочет избавиться от бывшего игрока "Динамо" из-за большой зарплаты

"Спортинг" не рассчитывает на Петровича в следующем сезоне

Полузащитник Радосав Петрович не входит в планы португальского "Спортинга" на следующий сезон.

Португальский гранд хочет избавиться 30-летнего игрока Петровича, информирует A Bola.

Серб тренируется отдельно от основного состава "Спортинга". Клуб не хочет платить Петрович зарплату в размере 2,4 млн евро, поэтому готов выслушать любые предложения относительно хавбека. Приоритетными вариантами для Петровича являются клубы турецкой Суперлиги, в которой он в свое время выступал за "Генчлерберлиги".

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Радослав Петрович защищал цвета киевского "Динамо" в сезоне 2015/16, но не смог закрепиться в составе киевлян.