Европейские клубы устроили охоту на сына Георге Хаджи

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не получит транш от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транш от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 27
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 4680
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 4653
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2034
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3348
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4239
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4581
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2322
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3762
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4149
Фото
Все фото
8
8
8
7
7
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Видео
Все видео
Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы
Гол киевского динамовца стал одним из лучших в Лиге Европы
Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше
Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы
"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы
Бавария оформила "золотой дубль"
Бавария оформила "золотой дубль"
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2034
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 657
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6723
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3006
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1206
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 11:40

Европейские клубы устроили охоту на сына Георге Хаджи

  Комментировать
Европейские клубы устроили охоту на сына Георге Хаджи
Янис Хаджи с отцом – легендой румынского футбола Георге Хаджи

20-летний полузащитник "Виторула" Янис Хаджи нарасхват. За ним охотятся как минимум 7 европейских команд из Испании, Турции и Швейцарии

Как минимум 7 европейских команд проявляют интерес к 20-летнему хавбеку "Виторула" Янису Хаджи, сыну легенды румынского футбола Георге Хаджи. Янис играет в Румынии за "Виторул", но хочет перейти в более сильный чемпионат. Об этом пишет goldtalant.com

Им интересуются бельгийские "Андерлехт", "Стандард" и "Генк", в котором все еще числится украинец Руслан Малиновский. А теперь в борьбу включились испанские "Севилья" и "Жирона", а также турецкий "Галатасарай" и швейцарский "Базель". К слову, у Хаджи-младшего есть уже не самый удачный опыт выступлений в итальянской "Фиорентине".

Трансферная стоимость Яниса Хаджи составляет от 4 до 5 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский рассказал подробности своего потенциального трансфера

В прошедшем сезоне во всех турнирах за "Виторул" Янис Хаджи провел 33 матча, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европейские клубы устроили охоту на сына Георге Хаджи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913 году - подборка фото

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Потеря аппетита - признак болезни

Альпинистов наградили рыцарскими титулами

Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 117970
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 37632
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 25074
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 20674
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 18667
Спорт
В Бразилии поднимается цена на Гонсалеса
В Бразилии поднимается цена на Гонсалеса Просмотров: 153
Зинченко привез золотые медали чемпиона Англии в Харьков
Зинченко привез золотые медали чемпиона Англии в Харьков Просмотров: 198
В Испании наблюдают за 3 игроками "Динамо" - Рианчо
В Испании наблюдают за 3 игроками "Динамо" - Рианчо Просмотров: 459
"Милан" остался без главного тренера
"Милан" остался без главного тренера Просмотров: 144
Цуренко вышла во второй круг "Роллан Гаррос"
Цуренко вышла во второй круг "Роллан Гаррос" Просмотров: 126
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 744
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua