Европейские клубы устроили охоту на сына Георге Хаджи

Янис Хаджи с отцом – легендой румынского футбола Георге Хаджи

20-летний полузащитник "Виторула" Янис Хаджи нарасхват. За ним охотятся как минимум 7 европейских команд из Испании, Турции и Швейцарии

Как минимум 7 европейских команд проявляют интерес к 20-летнему хавбеку "Виторула" Янису Хаджи, сыну легенды румынского футбола Георге Хаджи. Янис играет в Румынии за "Виторул", но хочет перейти в более сильный чемпионат. Об этом пишет goldtalant.com

Им интересуются бельгийские "Андерлехт", "Стандард" и "Генк", в котором все еще числится украинец Руслан Малиновский. А теперь в борьбу включились испанские "Севилья" и "Жирона", а также турецкий "Галатасарай" и швейцарский "Базель". К слову, у Хаджи-младшего есть уже не самый удачный опыт выступлений в итальянской "Фиорентине".

Трансферная стоимость Яниса Хаджи составляет от 4 до 5 млн евро.

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В прошедшем сезоне во всех турнирах за "Виторул" Янис Хаджи провел 33 матча, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.