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среда, 20 октября 2021 13:29

Европейские ассоциации собираются покинуть ФИФА

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Европейские ассоциации собираются покинуть ФИФА
ФМФА встречает бешеное сопротивление своему нововведению. Фото: Reuters

Более 10 европейских ассоциаций рассматривают вариант выхода из Международной федерации футбола (ФИФА) после заявления о планах проведения Кубка мира каждые два года, сообщает AP News.

Накануне ФИФА распространила по национальным федерациям документ о намерении проводить Кубок мира каждые два года. Изменения предлагают принять после Кубка мира 2026 года. По информации источника, в ближайшее время около дюжины европейских ассоциаций планируют сообщить ФИФА о намерении выйти из состава организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, будет ли УЕФА проводить Кубок мира каждые два года

19 октября глава ФИФА Джанни Инфантино, ранее выступавший за проведение Кубка мира каждые два года, рассказал об основных преимуществах этой идеи. По его словам, переход на 48 участников чемпионата мира с 2026 года - это уже решённый вопрос. А проведение Кубка мира раз в два года ещё обсуждают.

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