Европейские ассоциации собираются покинуть ФИФА

ФМФА встречает бешеное сопротивление своему нововведению. Фото: Reuters

Более 10 европейских ассоциаций рассматривают вариант выхода из Международной федерации футбола (ФИФА) после заявления о планах проведения Кубка мира каждые два года, сообщает AP News.

Накануне ФИФА распространила по национальным федерациям документ о намерении проводить Кубок мира каждые два года. Изменения предлагают принять после Кубка мира 2026 года. По информации источника, в ближайшее время около дюжины европейских ассоциаций планируют сообщить ФИФА о намерении выйти из состава организации.

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19 октября глава ФИФА Джанни Инфантино, ранее выступавший за проведение Кубка мира каждые два года, рассказал об основных преимуществах этой идеи. По его словам, переход на 48 участников чемпионата мира с 2026 года - это уже решённый вопрос. А проведение Кубка мира раз в два года ещё обсуждают.