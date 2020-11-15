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воскресенье, 15 ноября 2020 23:57

Евро-2020: УЕФА не собирается менять формат

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Евро-2020: УЕФА не собирается менять формат
На сайте сообщается, что в 2021 году появится информация о билетах на турнир. Фото: globallookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет менять формат проведения будущего Евро-2020.

Кроме того, на официальном сайте организации уже указано, что в 2021 году появится информация о билетах на турнир.

Как и было утверждено ранее, турнир пройдет в двенадцати городах - Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания ), Лондон (Великобритания), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия). Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Ранее в СМИ появилась, что в Великобритания может самостоятельно принять все матчи Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса.

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