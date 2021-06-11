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пятница, 11 июня 2021 21:00

Евро-2020 стартовал. Турция – Италия (live)

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Евро-2020 стартовал. Турция – Италия (live)
Фото: Footballua.tv

Добрый вечер!

Пять долгих лет мы ждали этого события. Казалось еще вчера сборная Украины бесславно закончила Евро-2016 и забрала у нас надежду. Но сегодня стартует новый чемпионат и мы живем новыми ожиданиями.

Семнадцатый по счету чемпионат Европы стартует менее чем через час. Его должны были открыть в прошлом году, но коронавирус внес коррективы в эти планы. Многострадальный Евро отложили на год. И вот теперь пришло его время.

Сборная Италии стартует в Риме матчем с Турцией. Несмотря на котировки букмекеров, которые дают 1,48 на победу хозяев и 8,2 на победу Турции. Однако Турция вряд ли согласится с ролью аутсайдера. В команде есть очень техничные и сильные исполнители - Чалханоглу, Ундер и Италии придется очень много работать, чтобы доказать свой статус фаворита.

Тренеры уже назвали стартовые составы.

Турция – Чакыр, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Языджи, Йокушлу, Чалханоглу, Йылмаз, Караман.

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Локателли, Инсинье, Барелла, Берарди, Иммобиле.

Автор: Юрий Стригун
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