Евро-2020 стартовал. Турция – Италия – 0:0 (Первый тайм)

Фото: Footballua.tv

Добрый вечер!

Пять долгих лет мы ждали этого события. Казалось еще вчера сборная Украины бесславно закончила Евро-2016 и забрала у нас надежду. Но сегодня стартует новый чемпионат и мы живем новыми ожиданиями.

Семнадцатый по счету чемпионат Европы стартует менее чем через час. Его должны были открыть в прошлом году, но коронавирус внес коррективы в эти планы. Многострадальный Евро отложили на год. И вот теперь пришло его время.

Сборная Италии стартует в Риме матчем с Турцией. Несмотря на котировки букмекеров, которые дают 1,48 на победу хозяев и 8,2 на победу Турции. Однако Турция вряд ли согласится с ролью аутсайдера. В команде есть очень техничные и сильные исполнители - Чалханоглу, Ундер и Италии придется очень много работать, чтобы доказать свой статус фаворита.

Тренеры уже назвали стартовые составы.

Турция – Чакыр, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Языджи, Йокушлу, Чалханоглу, Йылмаз, Караман.

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Локателли, Инсинье, Барелла, Берарди, Иммобиле.

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Началась церемония открытия.

Играют гимны команд.

Матч начался! Евро начался!

3 мин. Осторожно начинают команды. Особенно гости.

7 мин. Италия обладает территориальной инициативой, но до угроз дело даже близко не доходит.

12 мин. Турция огрызнулась контратакой, но Йылмаз не смог отдать точный пас с правого фланга.

18 мин. Активные атаки Италии приводят к моменту Берарди. Игрок "Сассуоло" не попадает в створ.

22 мин. Италия претендовала на пенальти. В руку попал мяч после удара Иммобиле. Однако арбитр из Нидерландов проигнорировал момент.

29 мин. Турция защищается и держится. Итальянцы атакуют большими силами. Турецких контратак пока нет.

33 мин. Иммобиле убежал от опекунов и ударил головой. Немного не попал.

35 мин. Доннарумма впервые вступил в игру после прострела с фланга.

41 мин. Тайм уверенно катится к нулевой ничьей.

44 мин. Иммобиле бил из пределов штрафной и точно в руки Чакыру.