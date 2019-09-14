Это'о ссорился с Гвардиолой

Экс-форвард Барселоны и сборной Камеруна 38-летний Самуэль Это'О на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры.

"Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое", - написал Это'О.

16-летним Это'о приехал в Испанию и подписал контракт с "Реалом", но в 19 лет перешел в "Мальорку". В 23 года Самуэль перебрался в "Барселону", где провел лучшие годы в карьере и забил 108 мячей. С приходом Хосепа Гвардиолы игрок начал конфликтовать с тренером.

"Это я приносил победы Барселоне, а не Месси", - сказал Гвардиоле. - На тот момент ситуация была именно такая. Время Месси придет позже. Спросите Хави, Иньесту и всех остальных - тогда это была моя эпоха ".

Это я приносил победы Барселоне, а не Месси

С "Барселоны" камерунец перешел в "Интернационале", где провел три сезона и выиграл Лигу чемпионов. Впоследствии были "Анжи", "Челси", "Эвертон" и даже экзотический узбекский "Бунедкор".

Последним клубом в карьере Это'О был Катар, в составе которого он провел 11 матчей и забил 4 мяча.

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В активе Самюэля Это'О 118 матчей и 56 забитых голов в футболке сборной Камеруна, вместе с которой он принял участие в трех Кубках мира - 1998, 2002 и 2014 годов.