Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил о видео гола Шевченко

Только что Шевченко отправил в депрессию Филимонова и Романцева. Фото: "Спорт-Экспресс"

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал о своем автоголе в матче против Украины (1:1) в отборе Евро-2000.

"Я хотел поймать мяч. Это обычное дело. Вратарь играет на выходах - ловит мяч. Мяч отбивается, если его не достать двумя руками или идет борьба.

Если борьбы нет, мяч летит в руки, почему бы его не поймать? Я его начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. И после этого был такой же момент, я тогда отбил кулаком.

Видео не пересматривал. А зачем? Тогда хотелось не закрываться от всего мира. Я ходил на многие передачи, давал интервью, объяснял, показывал, рассказывал.

Хотя, наверное, нужно было закрыться, потому что на мифотворчество это никак не повлияло. Я потом пересматривал. Это же не 18+. Один из моих пропущенных голов.

Когда я играл за киевское "Динамо", встретился с Шевченко. У нас тренировка, а сборная приехала на эту же базу. "Привет". - "Привет". Я спускался на лифте, выхожу, он заходит. Разговора не было", - сказал Филимонов.

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В матче отбора на Евро-2000 Россия - Украина вратарь россиян Александр Филимонов пропустил курьезный гол от Андрея Шевченко на 88-й мин. Этот мяч стал решающим в отборе. Сборная России заняла третье место и прекратила борьбу.