Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
2 Просмотров: 3564
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 2691
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 828
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1089
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 945
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 648
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1449
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1989
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 2007
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
Просмотров: 504
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 2169
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1017
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 936
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8217
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 27
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
среда, 17 ноября 2021 14:25

Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко

  Комментировать
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Только что Шевченко отправил в депрессию Филимонова и Романцева. Фото: "Спорт-Экспресс"

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал о своем автоголе в матче против Украины (1:1) в отборе Евро-2000.

"Я хотел поймать мяч. Это обычное дело. Вратарь играет на выходах - ловит мяч. Мяч отбивается, если его не достать двумя руками или идет борьба.

Если борьбы нет, мяч летит в руки, почему бы его не поймать? Я его начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. И после этого был такой же момент, я тогда отбил кулаком.

Видео не пересматривал. А зачем? Тогда хотелось не закрываться от всего мира. Я ходил на многие передачи, давал интервью, объяснял, показывал, рассказывал.

Хотя, наверное, нужно было закрыться, потому что на мифотворчество это никак не повлияло. Я потом пересматривал. Это же не 18+. Один из моих пропущенных голов.

Когда я играл за киевское "Динамо", встретился с Шевченко. У нас тренировка, а сборная приехала на эту же базу. "Привет". - "Привет". Я спускался на лифте, выхожу, он заходит. Разговора не было", - сказал Филимонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в "Челси" - эксперт

В матче отбора на Евро-2000 Россия - Украина вратарь россиян Александр Филимонов пропустил курьезный гол от Андрея Шевченко на 88-й мин. Этот мяч стал решающим в отборе. Сборная России заняла третье место и прекратила борьбу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 64794
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 35596
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 10098
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины Просмотров: 7677
&quot;Слуга народа&quot; на Mercedes влетел под фуру
"Слуга народа" на Mercedes влетел под фуру
6
 Просмотров: 5013
Спорт
Лунин может во второй раз сыграть за "Реал"
Лунин может во второй раз сыграть за "Реал" Просмотров: 36
Что надо знать о дальнейшем пути сборной Украины на Кубок мира
Что надо знать о дальнейшем пути сборной Украины на Кубок мира Просмотров: 594
Украинская пресса сдержанно отреагировала на победу в Боснии
Украинская пресса сдержанно отреагировала на победу в Боснии
 Просмотров: 504
Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков
Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков Просмотров: 558
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
5
 1 Просмотров: 2484
Больше всего комментируют
4
У партии Зеленского появился новый председатель
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
2
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
2
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
Голосов: 466
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть