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среда, 09 декабря 2020 16:25

Это не расизм. Экс-игрок "Ливерпуля" ззаступился за скандального арбитра

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Это не расизм. Экс-игрок &quot;Ливерпуля&quot; ззаступился за скандального арбитра
Джон Барнс играл за "Ливерпуль". Фото Рейтер

Бывший футболист "Ливерпуля" Джон Барнс поделился мнением о скандале в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир", который был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.

Экс-полузащитник опубликовал список тренеров гостей, указав на то, что лишь один из семи членов штаба является темнокожим.

"Вот тренерский штаб "Истанбула". Одного из них нужно удалить, и судья спрашивает у резервного арбитра, кого именно. Кто-нибудь может объяснить мне, как ещё рефери должен был обозначить его, кроме как "чёрный", если он не знает имён тренеров и у них нет номеров?

Описать нарушителя как "чёрный" – это не расизм! Судья не знает имён, а шесть из семи тренеров – турки. Одного из членов штаба нужно удалить, арбитра спрашивают: "Кого?", и он говорит: "Чёрного". Что ещё он может сказать, чтобы судья понял, о ком речь?" — написал Барнс в своём твиттере.

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Темнокожий Барнс был полузащитником "Ливерпуля" и сборной Англии, участником двух Кубков мира.

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