"Это не позор" - Зидан о поражении в Кубке Испании от команды 3-го дивизиона

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 549
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1071
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 585
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 306
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 2142
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 540
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2115
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 648
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 747
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" вернулся на первое место в чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" вернулся на первое место в чемпионате Англии
"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии
"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии
Лунин провалил дебют за "Реал"
Лунин провалил дебют за "Реал"
Вратарь забил ударом из 80 метров
Вратарь забил ударом из 80 метров
Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась
Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 288
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 153
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 585
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2115
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3852
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 189
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 10:13

"Это не позор" - Зидан о поражении в Кубке Испании от команды 3-го дивизиона

  Комментировать
&quot;Это не позор&quot; - Зидан о поражении в Кубке Испании от команды 3-го дивизиона
Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из 1/16 Кубка Испании от представителя третьего дивизиона "Алькояно".

Наставник "сливочных" не видит трагедии в поражении свои команды и взял ответственность за результат на себя.

"Мы пытались победить, ребята выложились на поле. У нас были шансы забить, а когда это сделать не удается. Это сложная ситуация, мы вылетели из Кубка Испании, но игроки старались.

Ответственность беру на себя. Игроки стремились к победе, и если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол. Их вратарь сделал 2-3 сейвы. Но ответственность на мне. Мы вылетели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин провалил дебют за "Реал"

У команд из таких лиг мы должны выигрывать. Но то, что случилось не позор, такое бывает - и теперь случилось с нами. Мы продолжим работать, мы не будем сходить с ума из-за этого.

Если не учитывать последние матчи, мы добивались хороших результатов в этом сезоне. Теперь следует сосредоточиться на том, что находится в пределах досягаемости.

Я спокоен. Игроки хотят побеждать, иногда не получается. Надо это принять", - цитирует Зидана Marca.

23-го января в рамках Ла Лиги "Реал" сыграл в гостях против "Алавеса". Начало игры - о 22. 00.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это не позор" - Зидан о поражении в Кубке Испании от команды 3-го дивизиона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

На курорте организовали гонки

Ленин умер от кровоизлияния в мозг

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 30548
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 21375
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 17541
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 13491
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 10233
Спорт
"Динамо" не смогло продать своего лидера - журналист
"Динамо" не смогло продать своего лидера - журналист Просмотров: 36
"Манчестер Юнайтед" вернулся на первое место в чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" вернулся на первое место в чемпионате Англии
 Просмотров: 54
"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии
"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии
 Просмотров: 135
Лунин провалил дебют за "Реал"
Лунин провалил дебют за "Реал"
 Просмотров: 405
Вратарь забил ударом из 80 метров
Вратарь забил ударом из 80 метров
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
Голосов: 1035
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть