"Это лучший вечер" – Клопп

Салах открыл счет уже на 2 минуте

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

"Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто ни было, – пишет "Трибуна".

Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые.

"Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру", – заявил Клопп.

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В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" одолел "Тоттенхем" – 2:0