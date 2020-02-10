"Это дорога в никуда" - бывший капитан "Динамо" жестко раскритиковал киевский клуб

Николай Морозюк уже второй год выступает в чемпионате Турции. Фото: ФК "Динамо"

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк жестко раскритиковал киевский клуб.

"Динамо" - это спонтанщина. Я знаю изнутри эту команду. Есть хорошие игроки, очень хорошая молодежь, но нет людей, которые умеют работать с ними. Это дорога в никуда.

Меня никто не "сплавлял" из Динамо, имел 3 года контракта. Но я не хотел играть там. У меня даже после победных матчей были депрессии. Просто не каждый может набраться смелости и уйти из той команды", - сказал Морозюк Youtube-канала "Трендец".

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Николай Морозюк - воспитанник "Динамо". Также выступал за "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" Донецк. Вернулся в киевский клуб летом 2015 года. За время работы Сергея Реброва в отдельных матчах был капитаном команды. В начале 2019 года и переехал в Турцию.