"Это дорога в никуда" - бывший капитан "Динамо" жестко раскритиковал киевский клуб

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк жестко раскритиковал киевский клуб.
"Динамо" - это спонтанщина. Я знаю изнутри эту команду. Есть хорошие игроки, очень хорошая молодежь, но нет людей, которые умеют работать с ними. Это дорога в никуда.
Меня никто не "сплавлял" из Динамо, имел 3 года контракта. Но я не хотел играть там. У меня даже после победных матчей были депрессии. Просто не каждый может набраться смелости и уйти из той команды", - сказал Морозюк Youtube-канала "Трендец".
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Николай Морозюк - воспитанник "Динамо". Также выступал за "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" Донецк. Вернулся в киевский клуб летом 2015 года. За время работы Сергея Реброва в отдельных матчах был капитаном команды. В начале 2019 года и переехал в Турцию.
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