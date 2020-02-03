"Это было наивно и глупо - английский эксперт уничтожил Зинченко

Александр Зинченко получил первое удаление в собственной карьере. Фото: рейтер

Легенда "Ливерпуля", а ныне эксперт на английском телевидении Грэм Сунесс раскритиковал защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко за неудачную игру против "Тоттенхэма".

"Зинченко попытался навязать борьбу плечо-в-плечо, хотя Винкс просто ударился в него. Это наивно и глупо, ему пришлось вспомнить о первой желтую карточку, когда он пробежал 50-60 ярдов, чтобы вмешаться не в свое дело. Думаю, это должен быть приговор для Стерлинга.

Не нужно ввязываться в подобное. Если ты защитник "Манчестер Сити", то должен держаться около центра поля, сдерживать соперника. Защитники просто не имеют права получать такие глупые карточки, вот в чем проблема. Его вторая желтая не была бы следствием плохого фола, если бы он не получал предупреждения раньше", - цитирует Сунесса MEN.

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"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" -2: 0. Оба мяча забили после того, как с поля удалили Зинченко за две желтых карточки.