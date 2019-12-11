Это был плохой день арбитра – Каштру

каштру пожаловался на отсутствие удачи

"Шахтер" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл "Аталанте" 0:3 и продолжит борьбу в Лиге Европы.

Комментарий после игры дал тренер Луиш Каштру.Об этом пишет sport.ua

"Была игра до гола "Аталанты". До старта второго тайма мы действовали сбалансированно. Но затем забила "Аталанта". Конечно, мы разочарованы. Иногда нужна удача, и сегодня ее не было, хотя ранее она нам сопутствовала. Тяжелый результат. Мы могли забить на старте, был сейв после удара Мораеса. "Шахтер" не сыграл в доминирующий футбол, не атаковал больше соперника и не создал больше моментов. "Аталанта" создала давление, с которым мы не так часто встречаемся".

"Но до первого гола игра была сбалансированной. Соперник хорошо контролировал наших вингеров, сумели накрыть Тайсона, а также закрыли подключения Исмаили. На правом фланге была динамика, но использовать это мы не смогли. Плюс накрыли Мораеса. Несмотря на счет 0:3, я не вижу сверхсилу "Аталанты".

"VAR? Не засчитать наш гол и засчитать такой гол соперника? Современный футбол такой. Нужно это принимать, когда такое случается не в твою пользу. Мы видим, что игра могла сложиться совсем иначе, что мы могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но таков современный футбол. Прямая красная Додо? Я посмотрел повтор, и не показал бы такую карточку. Красная совершенно несправедливая. Но никаких отговорок".

"Мы полностью принимаем и удаление, и вылет из Лиги чемпионов. Как и команды, арбитры могут переживать плохие дни", - сказал Каштру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" бездарно проиграл решающий матч года

Жеребьевка Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря.