Эстафету олимпийского огня впервые в истории начнет женщина

Впервые в истории эстафету олимпийского огня начнет женщина. Фото: УНИАН

Греческая спортсменка Анна Коракаки станет первой в истории женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня.

Чемпионка Греции с олимпийской стрельбы Анна Коракаки была выбрана для старта эстафеты на Олимпийских играх в Токио-2020, сообщает Kyodo.

Олимпийский комитет Греции выбрал Коракаки, ​​которая получила золото на женских соревнованиях по стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.

После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст огонь Мизуки Ногучи, победительницы женского марафона на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японкой, которая будет нести олимпийский огонь 2020 года.

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Церемония зажигания пламени состоится 12 марта в городе Олимпия.