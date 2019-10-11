"Если кто-то не согласен с формулой Штайнмайера, пусть возьмет автомат и пойдет воевать" - бывший игрок сборной Украины

Сергей Шищенко провел 14 матчей за сборную Украины. Фото: из открытых источников.

Главный тренер "Николаева" известный бывший футболист Сергей Шищенко поделился мнением о формуле Штайнмайера.

Об этом сообщает "Спортарена".

"Формула Штайнмайера? Ну да, слышал немного. Я за любые действия. Главное, чтобы был мир. Это самое важное. Всегда надо вести переговоры, без этого никак. Если кто-то не согласен с этим, пусть возьмет автомат и пойдет воевать. Языком чесать все могут. Надо делать все по максимуму, чтобы люди не гибли, "- сказал Шищенко

Сергей Шищенко ранее не один год играл за "Шахтер" и "Металлург" (Донецк). Также он известен по выступлениям за "Черноморец" и "Металлург" (Запорожье), в составе сборной Украины бывший нападающий провел 14 матчей и забил 1 гол.

"Николаев" под руководством Шищенко идет на 12 месте в Первой лиге. Имея в своем активе 13 очков после 12 матчей.