"Если бы удалось дольше поработать с Лобановским, меня купил бы "Реал" - бывший легионер "Динамо"

Горан Гавранчич был одним из лидеров "Динамо" начала двухтысячных. Фото: из открытых источников

Бывший защитник "Динамо" Горан Гавранчич вспомнил совместную работу с Валерием Лобановским.

Об этом пишет "Фраза".

"Тренер Лобановский - великий человек, я переходил в команду-мечту, которую боялись в Европе. С шикарной базой, всеми необходимыми условиями. Это была награда, которую я получил за усердную работу в Сербии.

В свое время меня хотели купить клубы Германии, но я не хотел уходить из "Динамо". Хотя, скажу честно, привыкнуть к нагрузкам Лобановского было очень трудно. Через несколько лет вспоминаешь эти нагрузки, когда выходишь на поле против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов, где играет Роналдо, Фигу, Зидан, Рауль. И до 20 минуты счет уже 2: 0 в нашу пользу. Тогда все трудности кажутся наслаждением.

Я до сих пор считаю, что если бы Лобановский не ушел из жизни так рано, в будущем меня, вероятно, купил бы "Реал". Я недолго с ним работал, но он многому научил. Многое могло бы быть по-другому. Думаю, что если бы у меня был шанс поработать с ним немного дольше, я был бы футболистом другого уровня", - сказал Гавранчича.

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Горан Гавранчич играл за "Динамо" 7 лет. За это время сыграл 136 матчей и забил 27 мячей. Становился 4 раза победителем чемпионата Украины и сколько же раз обладателем Кубка. Перешел в "Динамо" в январе 2001-го. Выступал за киевский клуб в течение 7 лет.