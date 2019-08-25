Эшли Коул ни разу не проиграл в чемпионате

Знаменитый английский защитник Эшли Коул объявил о завершении карьеры в 38 лет.

Слова Коула приводит Sky Sports.

"Тщательно взвесив все, понял, что пришло время повесить бутсы на гвоздь и начать новую главу, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью. Я осуществил свою мечту и теперь смотрю в будущее", - сказал Коул.

Коул начал свою карьеру в молодежной команде "Арсенала", затем дебютировал за основную команду в ноябре 1999 года, сыграв 228 матчей и забив десять мячей.

С "Арсеналом" он выиграл два титула Премьер-лиги, три Кубка Англии, и был неотъемлемой частью команды "Непобедимых" сезона 2003-04, которая провела весь сезон лиги без поражений.

Коул также играл за Арсенал в финале Лиги чемпионов УЕФА в 2006 году, когда клуб проиграл "Барселоне" - 1:2.

Был неотъемлемой частью команды "Непобедимых" сезона 2003-04, которая провела весь сезон лиги без поражений

В августе 2006 года, после длительной саги Коул завершил переход в "Челси", с которыми он получил немало наград и титулов в том числе стал чемпионом Премьер-лиги в сезоне 2009-10, получил четыре Кубка Англии, один Кубок Футбольной лиги, стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По ходу своей карьеры Коул выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Челси", "Рома", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Дерби", который покинул в июне.

На счету защитника семь побед в Кубке Англии, две – в Суперкубке Англии и одна – в Кубке английской лиги.

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За сборную Англии Коул провел 107 матчей и занимает шестое место в списке игроков с наибольшим количеством поединков в составе "Трех Львов".