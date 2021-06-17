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четверг, 17 июня 2021 14:20

Эриксену установят дефибрилятор

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Эриксену установят дефибрилятор
Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией. Фото: Reuters

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену установят имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, сообщает пресс-служба Датского футбольного союза. Футболист дал согласие на операцию после консультации со специалистами.

Кардиовертер-дефибриллятор сердца - это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции (а при необходимости и кардиоверсии / дефибрилляции) и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии прервали из-за потери сознания Эриксеном. Его удалось спасти. Футболиста госпитализировали. Впоследствии его состояние стабилизировалось.

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Встреча была возобновлена спустя два часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й мин., а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й мин. игры.

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